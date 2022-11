“Dobbiamo valorizzare ed incentivare la presenza di locali e ristoranti Faentini in grado di raccontare la tipicità della nostra terra”

A dirlo è il Consigliere Regionale e Comunale Andrea Liverani che è intervenuto sul tema.

“In questi giorni c’è giunta voce della possibile apertura, in Corso Giuseppe Mazzini, di un ristorante multietnico (Probabilmente somministrazione cibo Kebab). Questo non sarebbe altro che l’ennesimo locale multietnico presente in pieno centro.

“Penso che in una zona così centrale e rappresentativa della nostra città sarebbe opportuno, anche in visione di un turismo enogastronomico a 360 gradi, l’apertura di locali e ristoranti in grado di raccontare la storia del nostro territorio e delle nostre tradizioni.

Il nostro centro – oggi purtroppo troppo spesso oggetto di atti di microcriminalità come spaccio, risse o comunque disturbi alla quiete pubblica – merita la giusta attenzione per riproporre anche la tradizione che lo ha sempre rappresentato.

“Per questo, come Consigliere, ho presentato in Consiglio Comunale una Mozione in cui chiedo di valutare preventivamente quali siano le attività più idonee alla storicità e tipicità del nostro centro storico, prediligendo sempre attività autoctone e incentivando gli esercizi, anche attraverso sgravi e concessioni, che richiamano le tradizioni locali e Romagnole”