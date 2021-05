Un giovane deceduto, una ragazza ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. È il drammatico esito di un sinistro stradale avvenuto a Cervia intorno alle 21.30 di sabato sera. La vittima stava viaggiando in sella ad una moto in compagnia della ragazza, quando, per dinamiche ancora al vaglio della Polizia Locale, è avvenuto l’impatto con una Hyundai Santa Fe’. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra viale 2 giugno e la terza travesa.

Al loro arrivo sul posto, i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del ragazzo. L’altra giovane è stata trasportata in massima urgenza in ospedale. Illesa l’automobilista alla guida della Hyundai