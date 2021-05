12enne sfonda il lucernario di un supermercato e cade da 4 metri d’altezza

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente nel quale ha rischiato di rimanere gravemente ferita una dodicenne. Sull’episodio dovranno fare luce i carabinieri. L’incidente è avvenuto all’Eurospar di via Canalazzo. La dodicenne era insieme ad alcune coetanee nel parcheggio sopraelevato del punto vendita quando è caduta sul lucernario, sfondandolo e cadendo da 4 metri d’altezza all’interno dei locali del supermercato.

Fortunatamente la giovane se l’è cavata con ferite e traumi giudicati di media gravità dal personale del 118 intervenuto in via Canalazzo con ambulanza e auto medica. Dopo le prime cure sul posto, la sfortunata protagonista di quando accaduto è stata trasportata in ospedale.