Le immagini del drammatico incidente di ieri sera in cui ha perso la vita un 22enne

Ieri sera alle poco dopo le 21,30 a Milano Marittima in viale 2 Giugno all’altezza della terza traversa drammatico scontro tra una moto con in sella un ragazzo ed una ragazza ed un auto una Hyundai SantaFè guidata da una donna. Purtroppo per il 22enne di Forlimpopoli alla guida della moto nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo non c’è stato nulla da fare, la ragazza a bordo della moto è stata ricoverata in gravi condizioni al Bufalini di Cesena, illesa l’automobilista.

La Polizia locale intervenuta per i rilievi e per stabilire le dinamica dell’incidente ancora non chiara.