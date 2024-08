Nel clou della stagione estiva non si fermano gli eventi in cui sarà possibile sostenere la raccolta fondi Cerviaman 2024 per una Cervia senza barriere. Si inizia sabato 17 dalle 22:00 con l’Asta del Miele della Casa delle Farfalle organizzata da Cesare Brusi in Piazza Ascione (nei pressi del Viale Roma) a Cervia: il ricavato sarà devoluto al progetto 2024. Altro appuntamento imperdibile è per lunedì 19 con la Tombola di San Rocco organizzata dal gruppo Rumours sul Borgomarina (nei pressi del Bar Dalla Betta). Saranno in palio ricchi e simpatici premi ed il ricavato della vendita delle cartelle andrà a sostenere la raccolta fondi promossa dai Cerviaman. Le cartelle possono essere comperate presso la Tabaccheria Casetti in Corso Mazzini n. 16 a Cervia.

“Queste collaborazioni dimostrano il radicamento del gruppo Cerviaman nel panorama solidaristico cervese e la qualità dell’operato svolto in questi anni – Dichiara Marco Casetti, pres. Pol Saline – Quest’anno il progetto si spiega su due piani, il primo, quello più ambizioso, legato alla sensibilizzazione della cittadinanza sul problema delle barriere le quali non sono esclusivamente di tipo architettonico, ed in secondo luogo sulla tradizionale raccolta fondi. Per questo mi preme ricordare i tanti sostenitori tra le attività e le imprese attive nel territorio (Al Deserto, Areca, Ascom, Bagno Marco 184, Baldacci Mauro, Bar Rinascita, CNA, Confartigianato F.A.P.A., Confesercenti, Dalla Betta, Dr. Antonio Arfelli Chiropratico, Focaccia Group automotive srl, Il Veliero, La Cassa, La Ciurma, Leo Pizza, Mpharma Italia srl, Netrising, Onestini Marco, Pini e Associati, Playa Caribe, Pol 2000 ciclismo, Rotary Club, Pescheria del Molo, Proloco Savio, Sanpaolo invest Private Banker, Saretina) e i tanti privati che hanno sposato la nostra causa comprando le magliette. Un ringraziamento speciale a Don Pierre Laurent Cabantous che ha sostenuto anche quest’anno la raccolta fondi tramite le magliette. Per chi fosse interessato queste si possono acquistare presso: Bar dalla Betta (Borgomarina), Ristorante La Ciurma (Borgomarina), Ristorante Il Veliero (Borgomarina), Profumeria Pepe d’Acqua (Milano Marittima), Ristorante Touring, (Milano Marittima), Tabaccheria Casetti (Piazza Garibaldi).”

Accanto alla vendita delle magliette è attiva la sottoscrizione Cerviaman nel Cuore, un riconoscimento per chi si sente un Cerviaman e vuole partecipare a questo gruppo senza essere un atleta.