Primi 7 mesi dell’anno più caldi di sempre: 2.8°C in più rispetto alla norma

Passato Ferragosto, il forte caldo e l’intensa umidità che hanno colpito la provincia di Ravenna potrebbero attenuarsi, complici alcuni temporali che dovrebbero riversarsi sul territorio nelle prossime ore e per i quali è già stata emessa un’allerta meteo. Non si esclude infatti che i rovesci possano essere caratterizzati da un importante vigore.

Si dovrebbe così chiudere un lungo periodo di caldo che ha interessato tutta la provincia fin da luglio, mitigato da alcune ore di pioggia ad agosto. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Torricelli di Faenza, a Luglio 2024 il 61% delle temperature massime giornaliere sono risultate uguali o superiori a 35°C, evento unico in 78 anni di osservazioni faentine.