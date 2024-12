Pulisce il pesce per strada e diventa virale sui social. Merce sequestrata dalla Guardia Costiera

Pulisce il pesce per strada, ma la merce viene sequestrata dalla Guardia Costiera di Ravenna. L’uomo era diventato protagonista persino di un video virale sui social. In questi giorni, la Capitaneria di Porto ha organizzato una serie di controlli legati al commercio ittico, monitorando anche i vari social network, divenuti un canale molto utilizzato per promuovere le vendite. Nel periodo natalizio, infatti, il consumo di pesce sulle tavole degli italiani aumenta e non è raro incappare, da parte dei consumatori, in merce pescata illegalmente o conservata in maniera non regolare. Aumenta di conseguenza la richiesta di pesce anche nei ristoranti.

“Lo scopo è garantire la qualità dei prodotti che arrivano sulle tavole degli italiani ed il rispetto delle disposizioni nazionali e internazionali in materia di tutela delle risorse ittiche e dell’ambiente marino evitandone il depauperamento e contestualmente anche quello di garantire la leale concorrenzialità sul mercato tra gli operatori prevenendo il diffondersi di pratiche illegali” ha spiegato la stessa Guardia Costiera

L’attività dell’uomo al centro del video virale era collegata ad un ristorante etnico ubicato nel centro storico di Bologna. Dopo la visione del video, la Guardia Costiera ravennate si è recata nel ristorante e ha rintracciato del prodotto ittico congelato non tracciato, sottoponendo quindi tutta la merce a sequestro.