A conclusione del progetto di Croce Rossa Italiana, il Comitato di Ravenna, al termine delle lezioni di primo soccorso e Basic Life Support, ha consegnato 200 tablet Brondi Amico, agli studenti delle classi di terza media di alcuni plessi scolastici di Ravenna, tablet che Croce Rossa Italiana ha destinato al Comitato di Ravenna a seguito degli eventi alluvionali del 2023.

Coinvolti oltre 400 studenti di 11 classi di terza media e 11 classi IV del Liceo scientifico, che hanno avuto l’opportunità di ricevere le informazioni base per eseguire una corretta chiamata di soccorso e come compiere manovre salvavita quali la posizione laterale di sicurezza, la rianimazione cardio-polmonare e la disostruzione.

Tale iniziativa, che fa parte della programmazione del piano di arricchimento del territorio del Comune di Ravenna, attraverso i suoi Volontari qualificati, si inserisce tra le attività di educazione sanitaria rivolte alla popolazione e alle scuole, quali obiettivi di Croce Rossa Italiana.

I Volontari di Croce Rossa sono entrati così nelle aule anche per la divulgazione della cultura del soccorso agli studenti delle scuole, impegno che proseguirà anche nei primi mesi del 2025.