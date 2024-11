Come scegliere la scuola futura? Che tipo di aziende esistono a Russi? Quali figure ricercano e con quale tipo di formazione specifica? A queste e ad altre domande ha dato risposta la Giornata di orientamento che si è svolta questa mattina alla Scuola secondaria di primo grado A. Baccarini. L’iniziativa è stata organizzata per il secondo anno consecutivo dal Comune, in collaborazione con le imprese, le Associazioni di categoria e la Scuola di Arti e Mestieri Angelo Pescarini di Ravenna, nell’ambito del progetto «Conoscere il mondo del lavoro a Russi».

Questa mattina, in un’aula magna al completo, hanno preso la parola la Dirigente scolastica Maria Cristina Tuffu, la Sindaca Valentina Palli, Simona Pepoli, presidente della Scuola di Arti e Mestieri Angelo Pescarini, e i titolari delle aziende Almatek, Artigiana Legno, Officina Graziani, Meccanica Mazzotti e Tex Active Clima.

Focus: spiegare ai ragazzi delle classi terze e ai loro genitori quali sono i percorsi formativi possibili e quali le professioni richieste dal territorio.

«L’idea di coinvolgere i ragazzi e i loro genitori – spiega la Sindaca Valentina Palli – è nata con il progetto avviato due anni fa “Conoscere il mondo del lavoro a Russi”, per dar modo agli studenti di terza media di scegliere il loro percorso di studi nella maniera più consapevole possibile, tenendo però conto fin da subito anche delle opportunità che offre il territorio dove vivono». E rivolgendosi ai ragazzi ha sottolineato: «Dovete impegnarvi per cercare la scuola che è più nelle vostre corde: se doveste accorgervi che ciò che avete scelto non è giusto per arrivare al vostro obiettivo, non è drammatico, l’importante è che vi impegniate in ciò che fate».

I titolari delle aziende – locali, ma con rapporti commerciali anche con l’estero – operanti in ambito meccanico, impiantistico e dell’artigianato del legno, hanno avuto modo di presentare la propria attività, come è nata, come si è sviluppata, ciò che vi si produce, con quali tecnologie e, da ultimo, quali figure professionali cercano.

Dalla presidente della Scuola Pescarini e dagli imprenditori sono arrivati esempi di vita vissuta e ulteriori consigli da mettere in pratica nella fase di scelta:

– Non basarsi sui luoghi comuni legati ai diversi tipi di scuole

– E’ importante informarsi bene sui vari percorsi possibili

– Affrontare la scelta con serenità, perché il percorso permetterà comunque di scoprire quali sono le proprie attitudini

– Se ci si mette volontà e passione, tutto diventa più facile

In conclusione, l’augurio rivolto ai ragazzi di una scelta il più possibile mirata con le loro aspirazioni, senza escludere, perché no, un possibile futuro lavorativo a Russi.