Il Comune di Faenza, con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza e coinvolgimento della cittadinanza, ha lanciato il progetto il ‘Diario della Ricostruzione’. Questa nuova sezione del sito istituzionale (consultabile al link https://www.comune.faenza.ra.it/novita/notizie/farefaenza-diario-della-ricostruzione-novembre-2024 ) è dedicata interamente agli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione post alluvione.

Con la consapevolezza che le alluvioni di maggio 2023 e settembre 2024 hanno profondamente segnato la città di Faenza, l’amministrazione comunale, in collaborazione con Regione, Struttura Commissariale, Autorità di Bacino e Consorzio di Bonifica, è impegnata in un’opera di ricostruzione senza precedenti. Obiettivo del Diario è di aggiornare costantemente la popolazione sulle azioni che stanno cercando di disegnare il nuovo futuro della città, affinché rimanga memoria di questa fase storica complessa, ma fondamentale per la comunità.

La realizzazione di questo importante progetto è frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale, i Servizi e Settori coinvolti nella gestione dell’emergenza e nella ricostruzione che lavorano senza sosta da maggio 2023 per garantire il ripristino delle funzionalità della città e nelle pratiche dei ristori.

Il ‘Diario della Ricostruzione’ è un segnale della volontà di ripartire guardando al futuro tutti sotto una unica volontà, quella della coesione e del lavoro tra l’amministrazione, le realtà produttive e i cittadini.

“Mesi fa -sottolinea il sindaco Massimo Isola– abbiamo iniziato a lavorare all’idea di creare uno spazio unico dove raccogliere tutte le informazioni legate all’alluvione e alla ricostruzione. Questo desiderio è nato dal confronto con i comitati cittadini alluvionati e con i cittadini stessi. Sentivamo la necessità di rafforzare l’informazione su questo tema, nonostante i tanti canali già attivi. Il ‘Diario della Ricostruzione’ è uno strumento che permette di avere un quadro aggiornato sulle riunioni con i Comitati, ordinanze, progetti speciali, cantieri e su altri aspetti legati all’alluvione e alla ricostruzione. È uno spazio dove le informazioni sono verificate e presentate in modo chiaro e accessibile a tutti. Siamo consapevoli che in situazioni di emergenza come questa è fondamentale garantire una comunicazione trasparente e affidabile. Con questo nuovo strumento vogliamo quindi fornire ai cittadini tutti gli elementi necessari per seguire l’andamento dei lavori di ricostruzione e partecipare attivamente a questa fase così importante per la nostra città”.