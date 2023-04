Profughi, Bonaccini critica il Governo Meloni: “Non c’è un piano sbarchi. Arrivi quadruplicati”

Situazione surreale, improvvisazione pura. Così Stefano Bonaccini ha definito oggi la politica del Governo Meloni legata agli sbarchi dei profughi in Italia. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna era impegnato a Ravenna alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Ospedale di Comunità. Parlando coi giornalisti è però stato toccato il tema dell’immigrazione.

Nel pomeriggio di domenica un migliaio di migranti sono stati soccorsi al largo delle coste siciliane. Valerio Valenti è stato nominato commissario delegato per lo stato di emergenza per i migranti in 15 regioni. Oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito le norme dell’Unione Europea “preistoriche” invocando una nuova politica di asilo.

Anche Ravenna ha imparato a conoscere da vicino il tema degli sbarchi. Due gli attracchi della Ocean Viking a Porto Corsini. Altri potrebbero avvenire in futuro.