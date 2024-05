Escursionismo, natura, tante attività in spiaggia e i mercatini. Il territorio attorno a Lido di Dante è stato quest’anno al centro della cronaca ravennate per questioni estranee al turismo, dalla pineta Ramazzotti alla vicenda legata all’Ortazzo e all’Ortazzino, al confine con Lido di Classe, dalla foce del Bevano ai progetti per la spiaggia naturista. Ora che invece la stagione turistica è ormai iniziata, la Pro Loco presenta un panorama delle attività in programma.