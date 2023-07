Martedì 4 luglio 2023, 1^turno ore 20,30 – 2^ turno ore 21,30

Auditorium di Sant’Umiltà: una chiesa del ‘700 capolavoro di architettura barocca

e di decorazioni a stucco.

L’ ex chiesa di Sant’Umiltà, ricostruita tra il 1741 e il 1744 dai capomastri R. Campidori e G. B. Boschi, cui si deve gran parte del rinnovamento edilizio della Faenza settecentesca, rappresenta un felicissimo esempio di architettura tardo barocca. L’esterno, lineare, non permette di immaginare la soluzione ondulata dei muri interni della pianta ad aula, né la raffinatissima qualità decorativa degli stucchi, scampati al cambiamento di gusto nel corso dell’Ottocento.

Inserita all’interno del complesso edilizio nel quale è stata realizzata la sede del Liceo Scientifico “F. Severi” (ora “Torricelli-Ballardini”) negli anni fra il 1980 e il 1992, riveste le funzioni di Aula Magna per la scuola e di Auditorium aperto anche alla città.

Il restauro di cui è stata fatta oggetto ha riguardato perciò anche l’organo, un Traeri seicentesco dalla splendida voce.

Ritrovo: Via Pascoli,15. E’ consigliata la prenotazione.

E’ richiesto un contributo destinato a fini culturali di 3 euro.

Le visite sono condotte da Guide turistiche abilitate ed autorizzate

dalla Regione Emilia-Romagna.