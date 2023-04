Al via venerdì 21 aprile 2023 la 43esima edizione di ARTEVENTO CERVIA, il Festival Internazionale dell’Aquilone più longevo al mondo dove arti visive, eoliche e performative si fondono in un vivace clima inclusivo e multiculturale. Sulla spiaggia di Pinarella a Cervia fino a lunedì 1° maggio 2023, ARTEVENTO CERVIA è pronto ad affascinare il pubblico con esibizioni di volo, performance multidisciplinari, eventi notturni, mostre, laboratori didattici per grandi e piccini, parate, musica, air sculptures e molto altro. Attesi oltre 250 artisti del vento e i migliori piloti di volo acrobatico provenienti da 50 paesi.

IL PROGRAMMA DI ARTEVENTO CERVIA DA VENERDì 21 A DOMENICA 23 APRILE 2023

Venerdì 21 aprile 2023

Si parte venerdì 21 aprile 2023 dalle ore 15.00 con l’apertura dell’Area aquiloni d’arte e etnici, l’Area aquiloni giganti e 3D Air Creations e l’Area delle Esibizioni: tutti con il naso all’insù per ammirare le meravigliose creazioni del cielo. Sempre alle ore 15.00 nell’Area delle Esibizioni ci sarà la prima “Sky Gallery”, ossia il Display collettivo delle opere degli artisti ospiti in segno di benvenuto alla 43esima edizione”.

Si proseguirà alle ore 16.00 con “Sport Kite Show”, la rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica in solo, coppia e team. Alle 21.00 il pubblico potrà godere dello spettacolo “Cabaret Madera” realizzato dal Circo Madera, giovane compagnia torinese di circo contemporaneo. Lontani dagli schermi e dall’intrattenimento mainstream, gli artisti si esibiscono all’interno di uno spettacolo di qualità, pieno di sorprese e dal linguaggio informale, ironico e accessibile a tutti.

Sabato 22 aprile 2023

Sabato 22 aprile 2023 ad ARTEVENTO CERVIA si celebra la Giornata Mondiale della Terra – Earth Day. ARTEVENTO CERVIA conferma lo stretto legame con la tutela dell’ambiente e la responsabilità sociale, favorendo l’attivazione di buone pratiche collettive inclusive e consapevoli e promuovendo alcuni degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Proprio sul fil rouge della sostenibilità è sviluppata la seconda giornata del festival. Si parte alle ore 10.00 con l’apertura dell’Area aquiloni d’arte e etnici, l’Area aquiloni giganti e 3D Air Creations e l’Area delle Esibizioni che accoglierà le prove libere di volo acrobatico.

Alle 14.00 è in programma la presentazione del Maestro del Volo giapponese Masaaki Sato, Ospite d’Onore 2023 di ARTEVENTO CERVIA: durante l’evento sarà inoltre illustrato l’Aquilone Insetto di Nagoya, simbolo della biodiversità e della sostenibilità ambientale, con il patrocinio di Istituto Giapponese di Cultura e con la collaborazione dell’Associazione per gli Scambi Culturali fra Italia e Giappone APS di Ravenna. A seguire sul palco di ARTEVENTO il Professore Marco del Bene, Docente di Storia del Giappone moderno e contemporaneo all’Università La Sapienza di Roma, dialogherà con il Maestro Sato e gli artisti del vento Kengo Nagata (Nagoya) e Makoto Ohye (Daimon/Toyama) sul rapporto tra uomo e natura in Giappone. Dopo il talk il pubblico potrà ammirare la performance collettiva Bee the change! dedicata all’importanza delle api come simbolo della salvaguardia della biodiversità: ARTEVENTO celebra così l’insetto impollinatore simbolo del festival.

Il pomeriggio di sabato 22 aprile 2023 proseguirà con la presentazione del progetto virtuoso dedicato alla sostenibilità di Ron & Baew Spaulding in mostra dal 23 aprile 2023 all’Officina ARTEVENTO: in arrivo dalla Thailandia una collezione di aquiloni tradizionali realizzati in tessuto ricavato dal riciclo delle bottigliette di plastica. Dalle ore 15.00 nella reception di ARTEVENTO sarà possibile iscriversi al workshop giornaliero, fissato per le ore 16.00, “In volo con le api”, un laboratorio pratico di costruzione di aquiloni. Alle 15.30 spazio alle esibizioni acrobatiche di volo con lo “Sport Kite Show” seguito alle 15.45 dall’esibizione “Sky Gallery” con focus sulle delegazioni di Austria, Cile, Curacao, Finlandia, Israele, Spagna e Svezia.

Alle 15.30 ARTEVENTO CERVIA presenta gli Ospiti d’onore della 43esima edizione: il team Maori Te Kura O Hirangi. Fieri custodi della spiritualità tramandata dagli antenati aborigeni che oltre 1000 anni fa iniziarono ad abitare la Nuova Zelanda per poi subire da fine ‘700 le violente discriminazioni legate alla colonizzazione britannica, i 25 giovani ambasciatori maori arrivano al festival per condividere l’identità culturale di un popolo avvinto alla memoria dei propri antenati da un viscerale senso di appartenenza, vivificando un rapporto di fratellanza con l’Italia. Alle ore 17.00 e in replica alle ore 20.30 il Circo Madera porterà in scena lo spettacolo “Cabaret Madera”.

La serata di sabato si conclude con l’affascinante e suggestivo volo notturno di aquiloni “Bussa il cielo e ascolta il suono”.

Domenica 23 aprile 2023

Il primo weekend di ARTEVENTO CERVIA si conclude domenica 23 aprile 2023 con un programma ricco di eventi. Dalle ore 10.30 per tutta la giornata presso la Reception di ARTEVENTO sarà possibile procurarsi l’annullo postale celebrativo dedicato all’Aquilone Insetto di Nagoya e realizzato da Filatelia Poste Italiane.

Nell’Area delle esibizioni alle ore 11.00 il pubblico potrà ammirare la tradizionale Cerimonia delle Bandiere: l’opening ufficiale della manifestazione che vedrà sfilare le delegazioni ospiti in abiti tradizionali. Un evento dal grande fascino che permetterà ai partecipanti di conoscere da vicino il folklore delle culture del mondo, in un dialogo costruttivo che celebra l’unione tra popoli. Durante la cerimonia ci sarà inoltre l’apertura della bandiera mosaico composta dalle bandiere di tutte le comunità presenti sul territorio per celebrare la Pace, l’inclusione e l’accoglienza con i colori di 128 nazionalità riunite sulla Spiaggia di ARTEVENTO al motto di #wearetherainbow, in linea con la filosofia della kite family: One Sky, One World – Un cielo, Un Mondo. L’evento sarà accompagnato dalla musica della Guggen Fracass & Ganasa Band (Svizzera).

Alle ore 12.00 ci sarà l’inaugurazione della mostra “Il volo della Sostenibilità” presso l’Officina Artevento. Ex discoteca abbandonata, recuperata e affidata temporaneamente ad ARTEVENTO CERVIA per intuizione dell’amministrazione comunale, l’Officina Artevento è uno spazio sperimentale di creatività sostenibile dedicato ad attività culturali, didattiche e formative intese a valorizzare le tematiche e l’esperienza multiculturale e interdisciplinare del festival. Qui è allestita la mostra ntitolata “Il volo della sostenibilità” e dedicata a due percorsi artistici che confluiscono nello stesso programma d’azione suggerito dall’Agenda ONU 2030: l’opera del Maestro della KAP Kite Aerial Photohgraphy Wolfgang Bieck dalla Germania e lo straordinario progetto virtuoso presentato al festival da Ron & Baew Spaulding, in arrivo dalla Thailandia.

Il programma del pomeriggio di domenica si apre alle 14.30 con il talk “L’Aquilone Storico”, un focus sulla storia dell’aquilone e sulle sue applicazioni in ambito meteorologico con gli esperti Andrea Casalboni e Fausto Focaccia. Dalle ore 15.00 nella reception di ARTEVENTO sarà possibile iscriversi al workshop giornaliero, fissato per le ore 16.00, “In volo con le api”, un laboratorio pratico di costruzione di aquiloni. Nell’Area esibizioni alle ore 15.00 ci sarà la performance di teatro danza “Il drago e la fenice” con Elly Ginanti e Shima Ucrasena provenienti dal Bali. Si prosegue con l’esibizione “Sky Gallery” con focus sulle delegazioni di USA, Tasmania e Polonia. Alle ore 16.00 il pubblico potrà ammirare il millepiedi di Iqbal Husain proveniente dalla Svizzera. Si prosegue con l’esibizione del Team Maori Te Kura O Hirangi di kapa haka (tipica “danza” maori) e canti waiata.

Si conclude il pomeriggio alle ore 17.00 con il combattimento di aquiloni “Rokkaku Challenge” seguito dalla tradizione “Sport Kite Show”, la rassegna di esibizioni di volo acrobatico. Sempre alle ore 17.00 e in replica alle 20.30 il Circo Madera porterà in scena lo spettacolo “Cabaret Madera”.

Durante i giorni di ARTEVENTO il Maestro giapponese Masaaki Sato sarà protagonista della mostra al Magazzino del Sale di Cervia nella Sala Rubicone dove saranno esposti circa 20 dei suoi aquiloni più famosi.

Ogni giorno inoltre sarà possibile visitare i GIARDINI DEL VENTO, una delle principali attrazioni del festival: la più grande mostra all’aria aperta di air sculpures e installazioni eoliche dal mondo per celebrare l’arte ambientale e promuovere l’eolico come inesauribile fonte di energia rinnovabile.

Sulla spiaggia di Pinarella di Cervia inoltre sarà possibile trovare il mercatino degli aquiloni, un’ampia area food e uno spazio giochi per i più piccoli.

Il programma dettagliato di ARTEVENTO CERVIA è disponibile su www.artevento.com/

ARTEVENTO CERVIA Festival Internazionale dell’Aquilone è realizzato da ARTEVENTO con il patrocinio e la collaborazione di Regione Emilia Romagna, Comune di Cervia, New Zealand Embassy, Istituto Giapponese di Cultura, APT Servizi, Consorzio Aquiloni, BPER Banca, Cooperativa Bagnini Spiagge Cervia. Media partner: Rai Pubblica Utilità.