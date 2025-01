Consegnati il 22 dicembre 2024 presso la parrocchia della Collegiata di Lugo, ben 40 deumidificatori a famiglie alluvionate di Lugo, Traversara, Boncellino e Bagnacavallo, donati dalla Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108 A. Durante la S. Messa, presieduta dal mitico Don Leonardo Poli, recentemente insignito della MJF, il Governatore Mario Boccaccini ha sottolineato “…i Lions non sono i ricchi che aiutano i poveri, ma sono cittadini che aiutano altri cittadini nel momento del bisogno ” ed ha elencato i numerosi Club che da tutta Italia si sono attivati per sostenere la Romagna duramente colpita da più alluvioni. Presenti la presidente della Fondazione, Francesca Romana Vagnoni e il segretario distrettuale Paolo Santelmo. Proseguono le iniziative, coordinate dal presidente del Club Bruno Zama, per fundrising finalizzato all’aiuto di altre famiglie del territorio.