Una Consar sontuosa, concreta, efficace in ogni fondamentale e capace di offrire un’altra grande prova corale e di gioco, esaltata dalla regia di Russo, che si è preso il premio come Mvp, tramortisce l’Emma Villas Siena nel suo palazzetto, dove finora aveva sempre preso punti, e risponde alle vittorie di Brescia e Prata mantenendosi in vetta alla classifica. E’ un 3-0 netto ed eloquente che spiega la grande condizione fisica e mentale di Goi e compagni che in un colpo solo incamerano la settima vittoria di fila, la tredicesima stagionale e superano i 200 punti in regular season con il marchio Consar. Il merito più grande della formazione ravennate è quello di avere impedito all’Emma Villas di esprimersi in attacco, dove chiude col 34%, e di avere sfruttato in pieno il muro, che ha prodotto 13 punti, 5 dei quali con Guzzo, che ha chiuso la sua prova con 18 punti.

I sestetti Formazioni confermate da parte dei due coach. Valentini si affida alla diagonale Russo-Guzzo, ai centrali Canella e Copelli e agli schiacciatori Tallone e Zlatanov. Goi gestisce la seconda linea. Graziosi risponde con Nevot-Nelli, con Trillini e Rossi al centro e in attacco con Randazzo e Cattaneo. Bonami è il libero.

La cronaca della partita Uno degli ex di questa partita, Alessio Tallone, lascia subito il segno: sono suoi i primi tre punti della Consar che propiziano il primo allungo (1-4). Un errore senese, confermato dal videocheck, vale il +4 Ravenna (3-7). Spinge molto la Consar in questa prima fase del match e l’Emma Villas fatica a trovare il campo: un nuovo errore manda Goi e compagni al +5 (5-10) e al timeout Graziosi. La pausa sortisce effetto: i padroni di casa, ispirati da Randazzo, piazzano un controbreak di 5-1 che li avvicina a Ravenna (10-11). Sono i due ex di Siena Copelli e Tallone a riportare in fuga la Consar (10-14), poi Guzzo trova l’attacco stretto per il nuovo +5 (10-15), un margine che poi la squadra di Valentini incrementa fino al +6 (16-22), firmato da Tallone (6 punti e 50% in attacco in questo set), gestendolo fino al termine.

Due errori in attacco di Siena all’inizio del secondo set fanno scappare ancora la Consar (1-4) ma questa volta la reazione dell’Emma Villas è efficace e rapida e produce l’immediata parità a quota 4. Guzzo e Copelli rilanciano un secondo break, che riporta la Consar a +3 (4-7). Si apre una fase di cambio palla che Ravenna riesce a gestire bene grazie alla qualità della sua pallavolo e alle difficoltà che crea alla formazione di casa, che non riesce a trovare una continuità di gioco. Feri e Copelli a muro determinano l’allungo (12-18). A differenza del set precedente, qui l’Emma Villas trova la forza e le doti per reagire, prima accorciando le distanze (17-20), poi avvicinandosi (22-23) e infine pareggiando con un attacco di Nelli (24-24), che poi mette a terra il pallone del primo vantaggio Siena del match (25-24). Ravenna annulla due set ball, Siena ne sventa quattro, ma poi si piega allo strepitoso muro di Russo che sigla il 2-0.

La Consar parte a razzo anche nel terzo set (0-3) ma viene rintuzzata dall’Emma Villas che piazza il controbreak e apre una lunga fase punto a punto, spezzata da un filotto di 4 punti della formazione ravennate, che prende un nuovo prezioso vantaggio (9-12), alimentato poi da un muro di Guzzo (11-15) e da un errore toscano (13-18). La formazione di Graziosi alza bandiera bianca, Ravenna gioca con grande tranquillità e lucidità e dilaga nel finale andando a cogliere un successo fondamentale, l’ennesimo di questa splendida stagione, che le permette di mantenere la vetta di classifica e di arrivare con grande entusiasmo e fiducia al big match di sabato sera contro la Tinet Prata al Pala De Andrè.

Le dichiarazioni di coach Valentini “Sono molto contento: abbiamo avuto un approccio importante alla partita e credo che questo abbia pagato. Sono contento in particolare del muro che ha lavorato benissimo e della battuta che, se anche ha prodotto solo un ace, ci ha permesso di staccare la palla da rete tantissime volte. Contento per la prestazione e per come hanno lavorato i ragazzi, che continuano a mostrare di avere voglia di crescere e di migliorarsi. Continuiamo il nostro cammino con molta umiltà e serenità e adesso ci focalizziamo sulla prossima gara con Prata che sarà un altro test contro un’altra squadra molto forte”.

Il tabellino

Siena-Ravenna 0-3 (20-25, 28-30, 18-25)

EMMA VILLAS SIENA: Nevot, Nelli 11, Trillini 4, Rossi 4, Randazzo 14, Cattaneo 4, Bonami (lib.), Melato 1, Coser (lib.), Alpini 1, Ceban. Ne: Araujo, Pellegrini. All.: Graziosi.

CONSAR RAVENNA: Russo 5, Guzzo 18, Copelli 9, Canella 3, Tallone 12, Zlatanov 7, Goi (lib.), Ekstrand, Feri 1. Ne: Selleri, Bertoncello, Grottoli, Pascucci (lib.). All.: Venturini.

ARBITRI: Venturi di La Loggia e Pasin di Borgaro Torinese.

NOTE: Durata set: 31’, 40’, 29’, tot. 100’. Siena (2 bv, 13 bs, 6 muri, 12 errori, 33% attacco, 56% ricezione), Ravenna (3 bv, 16 bs, 13 muri, 11 errori, 46% attacco, 54% ricezione). Mvp: Russo.