Con l’inflazione alimentare a due cifre, cambiano i comportamenti degli italiani che saranno protagonisti al Sana di Bologna, il Salone internazionale del biologico e del naturale. Il focus quest’anno sarà lo stile di vita con la diffusione del rapporto Coldiretti “La spesa degli italiani, dal bio al km 0 fino al ritorno del piatti poveri antispreco”. All’evento saranno presenti il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, il presidente di Coldiretti Emilia Romagna Nicola Bertinelli e il direttore di Coldiretti Emilia Romagna Marco Allaria Olivieri, assieme alla dirigenza regionale.

In occasione dell’inaugurazione del Sana nelquartiere fieristico di Bologna domani, giovedì 7 settembre dalle ore 9,30 (padiglione 30 allo stand C13), tornano i piatti poveri anti-spreco della cucina italiana e i cuochi contadini di Campagna Amica che prepareranno in diretta le ricette “salva tasche” della nonna, legate a prodotti di base e al riutilizzo degli avanzi. Questo, per aiutare le famiglie nella guerra quotidiana contro il caro prezzi e contribuire a ridurre l’impatto ambientale.

Le ricette della tradizione popolare anti-spreco sono l’asse portante della cucina italiana candidata a patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco e spesso sono riproposte nella loro eccezionale semplicità anche da cuochi e ristoranti di alto livello.

Per tutta la durata della manifestazione nello spazio Coldiretti si svolgeranno iniziative e dimostrazioni dell’Associazione Coldiretti BIO, dei cuochi contadini di Campagna Amica, dell’Evo School sull’extravergine di oliva di UNAPROL e dell’enoteca BIO con la degustazione dei vini.

Attesa anche una delegazione di produttori bio associati a Coldiretti Ravenna, guidata dal Presidente Nicola Dalmonte e dal Direttore Assuero Zampini.