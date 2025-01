Presto un sopralluogo della Regione a Zattaglia. A dicembre i residenti dissero: “Siamo stati dimenticati”

A fine 2024 alcuni residenti di Zattaglia protestarono: dal giorno dell’alluvione di settembre 2024, la piccola frazione del Comune di Brisighella, si è sentita dimenticata. Nessuna visita, nessun intervento. La potenza del Sintria a fine estate ha fatto crollare argini, ha distrutto alcuni sistemi di difesa eretti negli anni, ha allagato case, ha coperto i campi d’acqua e fango. Diversi gli interventi necessari che sarebbero da svolgere lungo il fiume, a cominciare dalla risagomatura del letto del fiume. Moltissime le frane che risalgono a maggio 2023. La più impressionante ha distrutto la provinciale Valletta. In estate dovevano cominciare i lavori per la nuova strada, ma il progetto non ha più avuto seguito. Molte abitazioni, si ritrovano con la strada d’accesso ormai pericolosa. Durante la visita del presidente della Regione Michele de Pascale a Traversara, alcuni abitanti di Zattaglia sono scesi in pianura e hanno ottenuto la promessa di un nuovo sopralluogo.