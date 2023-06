Con due ordinanze, la Provincia di Ravenna ha istituito modifiche alla viabilità che interessano la SP n.49 Bicocca e la SP 302R “Brisighellese-Ravennate”.

Con ordinanza n.16221, è istituito il divieto di transito lungo tutta la SP n.49 Bicocca per qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia, eccezione fatta per i residenti, gli accedenti alle attività, i mezzi di emergenza e di soccorso, per i quali è stabilito il limite di velocità di 50 km/h, fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio. Inoltre, si fa presente che in caso di pioggia la circolazione in deroga deve essere immediatamente sospesa ed è ammessa esclusivamente in presenza del presidio delle forze di polizia. Con questa ordinanza sono revocate le precedenti n. 15143 del 26/05/2023 e n. 98209 del 04/12/2008.

Con l’ordinanza n. 16223, si interrompe in via temporanea la circolazione lungo la SP 302R “Brisighellese-Ravennate” dal km 74+900 al km 76+900, in entrambi i sensi di marcia, fatta eccezione per i mezzi di emergenza, di soccorso e di trasporto pubblico locale a partire da giovedì 8 giugno, fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Anche in questo caso, la circolazione in deroga è sospesa in caso di pioggia. Con questa ordinanza è automaticamente revocata la precedente n.15082 del 26/05/2023.

Autobus sostitutivi

A seguito pertanto della chiusura della SP302, da domani giovedì 8 giugno sarà attivato un servizio di trasporto sostitutivo per la tratta Marradi-Faenza, come riportato nella tabella sottostante.

Quattro corse, due per l’andata e due per il ritorno, attive dal lunedì al venerdì. Da Marradi la prima parte alle 6:30 e la seconda alle 13:45. Da Faenza la prima corsa è alle 12:45 e la seconda alle 17:50. Fermate previste a: Brisighella, Fognano, San Cassiano, S. Martino in Gattara, Popolano di Marradi.