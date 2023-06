Il Trofeo “Nicoletti” di nuoto in programma a Riccione da venerdì 2 a domenica 4 giugno scorsi, riservato agli Assoluti ossia le categorie Seniores, Cadetti, Juniores, ha visto la squadra del Centro Sub Nuoto Club 2000 classificarsi trentesima su 99 iscritte. Spiccano i due secondi posti conquistati da Alex Gaddoni nei 200 e nei 400 metri misti e sono da evidenziare le presenze degli atleti della società di Faenza in 11 finali: 3 per Gaia Gionta nei 50, 100 e 200 rana, 3 per Andrea Maltoni nei 50, 100 e 200 dorso, 2 per Penelope Sangiorgi nei 200 dorso e nei 200 misti, mentre in campo maschile 1 per Nicola Alberani nei 200 dorso, 2 per Alex Gaddoni nei 200 misti e nei 200 farfalla. Si sono avuti buoni riscontri per tutti gli atleti faentini con diversi primati personali migliorati, nonostante gli 8 giorni di stop degli allenamenti a seguito dell’alluvione che ha colpito la città.

Il prossimo appuntamento è fissato dal 16 al 18 giugno al Lido di Merano al 7° Cool Swim Meeting.

Nello stesso weekend saranno in gara anche gli Esordienti A e gli Esordienti Ba Città di Castello al 15° Meeting nazionale “Tifernum Tiberinum”, mentre gli Esordienti C saranno di scena a Riccione per i Campionati italiani Uisp.

Proprio gli Esordienti A e gli Esordienti B hanno affrontato nella scorsa fine settimana a Pinarella di Cervia le qualifiche ai Campionati Regionali estivi. In questa fase, le distanze di gara sono aumentate, per entrambe le categorie, rendendo più impegnative le competizioni per tutti gli atleti. Soddisfacenti comunque i risultati dei portacolori del Centro Sub Nuoto, che hanno denotato il costante progresso delle squadre faentine. Sono da segnalare diversi risultati bene auguranti per un possibile posto in finale: Gloria Galeotti (B) 1^ nei 100 stile libero e nei 100 rana, 3^ nei 50 farfalla; Maria Morini (B) 3^ nei 100 stile libero e 2^ nei 100 farfalla; Sofia Baraccani (B) 1^ nei 200 rana e 3^ nei 100 rana; Federico Cacciari (B) 1° nei 100 farfalla e nei 50 farfalla, 2° nei 200 dorso; Tommaso Alberelli (B) 1° nei 200 rana e 3° nei 100 rana; Gian Carlo Duran (A) 1° nei 100 rana e 3° nei 200 rana; Linda Martelli (A) 3^ nei 100 rana; Filippo Cartilari (A) 2° nei 200 farfalla. Buoni anche i piazzamenti delle staffette: la B composta da Arianna Viola, Sofia Baraccani, Maria Morini, Gloria Galeotti vincente nei 4 per 50 metri misti; la B composta Morini, Sofia Boschi, Viola, Galeotti seconda nei 4 per 50 stile libero; la B composta da Federico Cacciari, Edoardo Ragazzini, Tommaso Alberelli, Alessandro Penazzi seconda nei 4 per 50 misti; la B con Penazzi, Cacciari, Giuseppe Lega, Alberelli terza nei 4 per 50 stile libero. A breve sono attesi gli accumuli regionali per gli Esordienti B per conoscere quali atleti parteciperanno alle finali programmate a Carpi domenica prossima 11 giugno.

Sempre per quanto riguarda il nuoto in corsia, dopo un rinvio, l’appuntamento della categoria “Ragazzi” col Campionato Nazionale a Squadre è in programma a Bologna nel pomeriggio di sabato 10 giugno alla piscina comunale “Carmen Longo” presso lo stadio “Renato Dall’Ara”;

Nel settore della pallanuoto, terminata la fase di qualificazione del Campionato regionale Fin Under 16, il team del Centro Sub Nuoto Faenza concluderà la sua stagione sportiva ufficiale giocando in casa martedì 13 giugno contro la perdente dell’incontro Reggiana-Persicetana programmata per la serata di mercoledì 7 giugno a Reggio Emilia.

La squadra Under 13, impegnata nel Campionato Uisp Emilia-Romagna ha ancora in ballo, per chiudere l’annata, la partita casalinga contro la Polisportiva Coop Parma A, che in precedenza non era stata in grado di presentarsi; le due società e l’Uisp stanno sempre cercando di individuare una data per il recupero. Nel caso non fosse possibile, la formazione emiliana avrebbe la partita persa a tavolino.

La squadra Master della società di Faenza, arrivata all’ultima giornata del Campionato regionale Uisp, avrebbe dovuto ospitare i riminesi della Polisportiva Valmarecchia di Novafeltria nella serata di mercoledì 17 maggio alla piscina comunale di Lugo, ma la partita è stata rinviata a una data non ancora definita.