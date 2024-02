La manifestazione lanciata da Potere al Popolo, La Comune, Spartaco, SGB, Osa, Sol Cobas, per il cessate il fuoco immediato per la fine del genocidio, del colonialismo, dell’occupazione e dell’apartheid israeliani, a raccolto alcune decine di persone questa mattina in Darsena, nel pomeriggio alle 16.00 saranno con il presidio ai giardini della circonvallazione Piazza d’Armi.