Un uomo di 38 anni residente a Faenza nella mattinata di oggi è andato, da solo, a fare una gita con la sua mountain bike nelle colline intorno a Brisighella (RA). Giunto nei pressi del monte Colombo, per cause da accertare ha perso il controllo della bici ed è caduto rovinosamente a terra procurandosi un doloroso trauma alla gamba e al torace che non le ha più consentito di proseguire.

Fortunatamente dopo pochi minuti sono passati in quella zona altri due ciclisti che hanno chiamato il 118.

Sono circa le 11,30 e sul posto viene inviato il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco che attiva la squadra della valle del Lamone e l’elicottero 118 dotato di verricello, con a bordo un tecnico del CNSAS decollato dalla base di Pavullo nel Frignano.

Il paziente viene raggiunto dalla squadra territoriale che dopo valutazione conferma l’intervento dell’elicottero che nel frattempo era già in zona.

Il personale dell’eli, arrivato in zona, sbarca l’equipaggio con il verricello in quanto la zona non è atterrabile.

Dopo valutazione da parte del medico, il paziente viene spostato, utilizzando tecniche alpinistiche, sulla barella portantina e condotto in una zona con poca vegetazione per consentirne il recupero, sempre con il verricello.

L’uomo viene poi trasferito in codice di media gravità all’ospedale di Cesena