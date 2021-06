Durante la seduta di Consiglio Comunale di ieri, l’Assessore Grilli ha dato lettura della risposta del Direttore Generale AUSL Romagna Tiziano Carradori in merito all’interpellanza presentata dal Capogruppo “Lega per Russi” Andrea Flamigni.

“Da oltre 15 anni sono Responsabile Sanitario di strutture accreditate con il SSN e per mia cultura e formazione – esordisce Flamigni – è fondamentale la sicurezza e la prevenzione. Quando i nostri concittadini ci hanno segnalato che nella fascia notturna non era più presente l’autoambulanza RA34 sul territorio comunale, ci siamo prontamente attivati per avere chiarimenti dalla giunta e per chiedere il ripristino della postazione sul territorio nelle ore notturne.” Positiva la risposta del Direttore Generale AUSL della Romagna all’interpellanza soprattutto in termini di tempi di intervento tempestivo in caso di emergenza, anche quando l’intervento parte da altre aree (Ravenna, Faenza e Lugo). “Ci dispiace – prosegue Flamigni – che il ripristino della postazione dell’autoambulanza nelle ore notturne a Russi sia vincolata a carenze di organico del personale del 118.” Recita la risposta all’interpellanza che <<il posizionamento di un’ambulanza in postazione a Russi nelle ore notturne è stato già previsto, ma non ancora realizzato per la carenza di 3 figure professionali di infermieri e 3 autisti.

Non appena si provvederà al reclutamento delle suddette figure verrà ripristinata la postazione notturna di Russi.>> “Ci auguriamo – conclude Flamigni – che quanto prima vengano indetti bandi di assunzione per le figure di infermieri professionali e autisti in modo tale da poter colmare le lacune di organico ed avere nuovamente sul nostro territorio una postazione di autoambulanza del 118 24 ore su 24.”