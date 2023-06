Perso un mese di attività nel settore alberghiero a causa dell’alluvione

A causa dell’alluvione il settore alberghiero ha perso un mese di attività. Federalberghi traccia un primo bilancio delle conseguenze degli eventi di maggio sul turismo. Le immagini trasmesse in tutta Italia e all’estero hanno portato tantissime disdette nelle strutture ricettive e anche le prenotazioni per l’estate inoltrata hanno subito un arresto.

Parziali buone notizie arrivano dall’entroterra. Le strutture gravemente danneggiate, stanno quanto meno risollevandosi in un lasso di tempo inferiore rispetto alle previsioni. C’è però preoccupazione per l’intera filiera, dove lavorano aziende e famiglie che hanno perso tutto negli allagamenti.