Ryanair ha annunciato oggi (21 luglio) il suo ritorno all’aeroporto di Forlì a settembre con due rotte operative su Palermo e Katowice, entrambe con 4 frequenze settimanali.

Questi nuovi collegamenti aumenteranno la connettività di Bologna, Forlì e della regione Emilia-Romagna, prolungando inoltre la stagione, consentendo ai turisti l’accesso a località nazionali e balneari, oltre a offrire ai cittadini dell’EmiliaRomagna più opzioni di viaggio in Italia e all’estero. La compagnia aerea chiede ancora una volta al Governo Italiano di eliminare la “tassa sul turismo” (Addizionale Comunale) su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025.

Per l’avvio delle rotte è stata lanciata una promozione con tariffe disponibili a partire da soli 19,99 euro per viaggiare da settembre a ottobre. Poiché queste tariffe super convenienti si esauriranno rapidamente, i clienti sono invitati a collegarsi al sito Ryanair e prenotarle entro la mezzanotte di sabato, 23 luglio.

“Ryanair non vede l’ora di incrementare la sua presenza nella regione Emilia-Romagna nelle prossime stagioni con la consegna di 210 nuovissimi Boeing 737 “gamechanger” e darà priorità a questa crescita e connettività negli aeroporti in cui ha concordato partnership competitive a lungo termine” ha dichiarato , il direttore sviluppo rotte di Ryanair, Ray Kelliher.

“Per accelerare la ripresa del turismo, chiediamo al Governo italiano di eliminare la “tassa sul turismo” (Addizionale Comunale) su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025, che danneggia la competitività degli aeroporti italiani rispetto ai loro omologhi europei. L’abolizione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo italiano e dei posti di lavoro grazie alle tariffe basse e al piano di crescita a lungo termine di Ryanair. Per consentire ai nostri clienti e visitatori da/per Forlì di prenotare il loro viaggio alla migliore tariffa possibile, stiamo lanciando una vendita di posti a sedere con tariffe disponibili a partire da 19,99 euro per viaggiare da settembre a ottobre, che devono essere prenotate entro la mezzanotte di sabato 23 luglio”.

Andrea Gilardi, Business Aviation Director e Board Member dell’Aeroporto di Forlì, ha quindi aggiunto: “In questa occasione Forlì Airport S.r.l. – la società a capitale interamente privato, espressione dell’imprenditoria romagnola, che si è aggiudicata la concessione di gestione aeroportuale a seguito di gara europea – desidera ringraziare il management di Ryanair per la fiducia riposta e per le ampie prospettive di crescita sancite dalla sottoscrizione di un contratto commerciale di ampio respiro che trova peraltro esecuzione in forma anticipata rispetto alle iniziali ipotesi di collaborazione. La ripresa delle operazioni con queste due rotte e con quelle che verranno decise di comune accordo nelle prossime settimane è un tassello fondamentale per il rilancio dello scalo romagnolo e contribuisce in maniera fondamentale a restituire a Forlì il ruolo che si merita e che ha sempre avuto all’interno del sistema aeroportuale regionale. Con l’apertura delle rotte da/per Palermo e Katowice, confermiamo la priorità di garantire al nostro territorio una gamma di destinazioni domestiche ed internazionali allineate alla vocazione sia incoming che outgoing della nostra area.”