Per un mese il Mar di Ravenna sarà dedicato ai bambini

Il Museo d’Arte di Ravenna dedicato ai più piccoli. Per un mese, dal 18 febbraio al 19 marzo, arriva il Mar dei Piccoli. Due mostre: Illustrazioni sonore, a cura di Immaginante, dedicata a bambini dai due anni in poi e ai loro genitori (obbligatoria la prenotazione al 334-2804710), e Poetica del gioco, di Roberto Papetti, per i bambini più grandi. Percorsi espositivi, attività laboratoriali, riscoperta dei giochi per stimolare il contatto con l’arte nei più piccoli. La volontà dell’amministrazione comunale sarà di replicare il mese dedicato all’infanzia al museo anche nei prossimi anni.