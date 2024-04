In vista di gara3 dei quarti di finale dei playoff del campionato di A2, tra Consar Ravenna e Tinet Prata, in programma domenica 7 aprile alle 18 al Pala Costa, la società Porto Robur Costa 2030 apre la prevendita libera, per abbonati e tifosi.

Non essendo disponibile il Pala De Andrè, occupato dal campionato italiano a squadre di ginnastica artistica, non è possibile garantire agli abbonati di questa stagione la prelazione del posto da loro scelto.

La prevendita è aperta nella sola giornata di giovedì 4 aprile, alla biglietteria del Pala Costa dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Data una disponibilità più bassa di biglietti, vista la capienza più ridotta del Pala Costa, si consiglia di acquistare il tagliando in prevendita.

Sarà attiva anche la prevendita online, attraverso il sito ufficiale della società, www.portoroburcosta2030.it, dalla mattinata di domani, mercoledì 3 aprile, fino alle 12 di domenica 7.

Nella giornata della partita, la biglietteria, in caso di tagliandi disponibili, sarà aperta a partire dalle 16.30.

I sostenitori affiliati agli Rvs avranno un settore riservato nella tribuna vecchia del Pala Costa.