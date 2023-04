Sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio, i circoli del Pd ravennate saranno aperti per il lancio della campagna di tesseramento 2023. In questo week-end il partito ravennate, sarà presente con banchetti per la tradizionale distribuzione dei garofani, pranzi, feste e circoli aperti per avviare la prima campagna di tesseramento post congresso.

“Facciamo appello ai nostri iscritti, ai nostri elettori e ai nostri simpatizzanti – dice il segretario Pd Barattoni – affinché rinnovino o facciano per la prima volta la tessera del Partito democratico. Il nostro partito ha scelto, da tempo, fonti di finanziamento trasparenti e tracciabili: le nostre feste, il contributo degli eletti e il tesseramento. Dopo l’elezione della segretaria, Elly Schlein abbiamo organizzato incontri e momenti di confronto in tutta la provincia per discutere di temi e dare continuità al congresso costituente.

E’ emersa attenzione e preoccupazione a temi per noi identitari come il lavoro, l’ambiente e la sanità oltre ad una grande preoccupazione per le proposte del governo in tema di delega fiscale e stato sociale. Per questo, in un momento così delicato per la vita del Paese, è necessario aumentare i momenti di confronto, intensificare l’attività politica per rafforzare il Partito Democratico.