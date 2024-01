Partita dal porto di Ravenna la piattaforma realizzata da Rosetti Marino per Total

È partita nel pomeriggio dal porto di Ravenna, diretta in Argentina, una nuova piattaforma realizzata dalla Rosetti Marino per la Total. 1.500 tonnellate caricate a bordo della nave Heavy Transport Vessel Interocean II.

La piattaforma è destinata al progetto Fenix, per l’estrazione di gas nel mare dell’Argentina, a 60 Km dalla Terra del Fuoco, a una profondità di 70 metri. A commissionare la struttura è Total Austral, che ha tra i suoi soci Total Energies (37,5%), la quale gestisce anche il progetto, WintershallDea (37,5%) e Pan American Sur (25%).

L’accordo fra Rosetti Marino e il gruppo Total era stato annunciato nel settembre del 2022.