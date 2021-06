Parte il percorso di partecipazione per il nuovo Piano Urbano: i cittadini chiamati ad immaginare la città del futuro

Parte il percorso partecipativo del Piano Urbano Generale per il territorio della Romagna Faentina. Il PUG intercomunale è il nuovo strumento di pianificazione e governo del territorio, rappresenta la sintesi degli interessi relativi alla città. Nei prossimi due anni l’Unione della Romagna Faentina sarà impegnata nella predisposizione del nuovo Pug. La prima fase di ascolto terminerà probabilmente a novembre. Entro il 2021 si dovrà definire il quadro delle conoscenze e degli obiettivi strategici. Nel 2022 inizieranno tutti i confronti in giunta e nel consiglio dell’Unione per poi arrivare all’approvazione del piano entro la fine del 2022.

Ad inaugurazione del nuovo ciclo di attività ed incontri aperti a tutta la cittadinanza, è stato pubblicato sul sito della Romagna Faentina il questionario per rilevare il punto di vista e la percezione dei cittadini.