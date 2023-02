Parcheggio scambiatore per i corrieri del centro storico: Faenza avvia la sperimentazione

Arriva il parcheggio scambiatore per i corrieri del centro storico di Faenza. Partirà infatti nell’estate 2023, per un mese, una sperimentazione per capire come poter modificare il via vai dei furgoni nelle vie del centro di Faenza. Una continua circolazione di mezzi che da sempre mal si concilia con le zone a traffico limitato e le aree pedonali, fonte anche di potenziali pericoli per l’utenza debole. La sperimentazione sarà portata avanti grazie ad una collaborazione della rete Clust-ER dell’Emilia-Romagna, dall’Università di Bologna, dal Comune di Faenza, dal Conami e da Faventia Sales che proprio nel parcheggio dei Salesiani realizzerà il parcheggio scambiatore e metterà a disposizione una o più cargo bike per continuare a rifornire le realtà commerciali e i privati cittadini del centro delle merci ordinate, mediante un mezzo ecologico e meno impattante.