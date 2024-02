Brutto scivolone interno per il Romagna che cede 21-25 di fronte ai cugini del San Lazzaro che scappa sul +3 in classifica. Classifica che, al termine della 3^ giornata di ritorno, penalizza non poco gli arancioblu che si ritrovano agganciati da Cologne a quota 18, superati (+2) da Chiaravalle e avvicinati a -1 a Molteno. Insomma, giornata non troppo positiva per Rotaru e compagni. E c’è da considerare che sabato 17 febbraio alle 20 il Romagna sfiderà in trasferta il San Giorgio Molteno, formazione di prima fascia che ha dovuto affrontare un avvio duro, ma che ora sta tornando in piena corsa per un buon piazzamento in graduatoria.

San Lazzaro scende in campo alla Cavina col coltello tra i denti, pronto a vendere cara la pelle e merita il successo che si è guadagnato per la solidità mentale e fisica con cui ha affrontato i padroni di casa. Equilibrio pressoché totale in campo fino alla metà della ripresa, quando i gialloneri indovinano un paio di buone situazioni offensive, approfittando, invece, di qualche errore di troppo al tiro dei romagnoli. Raggiunte le 2/3 reti di vantaggio, Stabellini e compagni sono poi bravi a non farsi rimontare e a chiudere sul 21-25.

Il Romagna paga a carissimo prezzo l’infortunio del terzino iberico Javi Lamarca, in panchina solo per onor di firma e in campo solo per tirare qualche rigore.

Nel primo tempo bene Mazzanti e Mandelli, con l’equilibrio che la fa da padrona fino al 12-11 ospite dell’intervallo.

Anche i primi 15’ della ripresa restano appesi ad un filo, ma i gialloneri possono sfruttare la verve (e il talento) di Stabellini, a riposo nella prima parte di gara. Il primo break importante degli ospiti arriva a 12’ dalla sirena finale grazie alle reti di Garau (rig), Stabellini e Barattini per il 20-17. Da lì il Romagna stenta a rientrare in carreggiata. Per di più,a 8’30” dalla fine Magri intercetta il rigore di Lamarca e le speranze dei locali si riducono ulteriormente. San Lazzaro gioca sempre al limite del passivo con il chiaro intento di sfruttare tutto il tempo a propria disposizione e a 5’ dalla sirena il vantaggio è ancora 21-18. Negli ultimi minuti si segna a raffica con Bellini, Rotaru e Mazzanti da una parte e Garau (2 rig), Stabellini e Rossini per i felsinei che conquistano il meritato successo firmando il 25-21, festeggiando poi a lungo davanti ai propri (tanti) sostenitori giunti alla Cavina.

Archiviato il ko nel derby, per il Romagna sarà determinante sia recuperare Lamarca a pieno regime sia lavorare a testa bassa per preparare l’ostica trasferta di Molteno. In programma sabato 17 febbraio alle 20,00.

3^ giornata ritorno

Romagna-San Lazzaro 21-25

Palermo-Chiaravalle 24-26

Campus Italia-Molteno 23-36

Haenna-Verdeazzurro 28-22

Cologne-Lions Teramo 29-18

Lanzara-Camerano 20-24

Classifica: Camerano 25, San Lazzaro 21, Chiaravalle 20, Romagna e Cologne 18, Molteno 17, Haenna 15, Lanzara e Verdeazzurro 12, Palermo e Campus Italia 4, Teramo 2.