Domenica 6 settembre a Palazzo Milzetti si rinnova l’appuntamento della prima domenica del mese ad ingresso gratuito, previsto in tutti i siti statali. Sarà il primo evento di un mese ricco di iniziative al museo faentino.

Da domenica 6 a domenica 13 ottobre

FESTIVAL COMUNITA’ EDUCANTE

Da domenica 6 a domenica 13 ottobre a Faenza si svolge il Festival della Comunità Educante, una settimana per riflettere e mettersi in gioco sul tema dell’educazione. Il tema di quest’anno è “Educare ancora. Coraggio e gentilezza per una comunità viva”.

Palazzo Milzetti partecipa all’iniziativa, che coinvolge gli attori educativi del territorio, mettendo a disposizione i propri servizi educativi per visite al palazzo rivolte a scuole di diverso ordine e grado, sia con percorsi legati al tema specifico del festival, sia con gli altri proposti per l’anno scolastico 2024-2025.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it

Venerdì 11 ottobre

MIRABILI RELAZIONI

Ore 17.00

Ercole al bivio tra Rinascimento e Neoclassicismo conferenza di Alessandro Iannucci Università di Bologna, Dipartimento di Beni Culturali Nella sala di Ercole è da poco ritornato il grande dipinto raffigurante l’apoteosi dell’eroe, che ha così ricomposto un insieme smembrato ormai da un secolo, ridando valore alla sala stessa, alle cui pareti compaiono anche le celebri fatiche.

La conferenza parte da questo spunto e, a ritroso, ricostruisce i mille e multiformi volti dell’eroe dall’antichità classica alla sua ripresa in età umanistica-rinascimentale quando diventa modello del ‘principe’, per passare, dopo i suoi trionfi barocchi, alle sue rappresentazioni in epoca neoclassica. In particolare ci si soffermerà sulla persistenza del tema dell’eroe in grado di coniugare saggezza e valore guerriero nel contesto dell’ideologia napoleonica della nobiltà romagnola e in relazione con i soggetti delle altre sale del palazzo. Ingresso con il biglietto del Museo, gratuito per i possessori della Carta Milzetti.

Domenica 13 ottobre

GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO GIOCHI D’ARTE A PALAZZO MILZETTI

Apertura 13.30-18.30

Ore 16.00

Il gioco dell’unicorno Visita guidata e gioco finale per bambini dai 6 ai 10 anni e le loro famiglie a cura dei Servizi Educativi del Museo Una passeggiata al museo alla scoperta delle sue decorazioni, seguita da un momento ludico basato sul modello del classico gioco dell’oca. Incentrato sulla figura araldica dell’Unicorno, emblema dello stemma dei Milzetti, il gioco si snoderà tra domande, soste fortunate e sfortunate in caselle piene di imprevisti, attraverso le quali i piccoli giocatori dovranno arrivare alla meta finale dell’Unicorno. Evento incluso nel prezzo del biglietto del museo, gratuito per bambini e per i possessori della Carta Milzetti.

Sabato 20 ottobre

GIOCHI D’ARTE A PALAZZO MILZETTI

Apertura 13.30-18.30

Ore 16.00

Scarta la carta

Visita guidata ludica per bambini dai 6 ai 10 anni e le loro famiglie a cura dei Servizi Educativi del Museo Accolti nei meravigliosi ambienti del museo, i piccoli partecipanti riceveranno all’inizio dell’incontro alcune carte che riproducono immagini di personaggi, arredi e simboli presenti nelle sale e nelle decorazioni del palazzo. Il gioco consisterà nel ritrovarle, sala per sala, incrociando la narrazione delle tante storie presenti nelle decorazioni con altrettanti racconti immaginari prodotti dai bambini. Evento incluso nel prezzo del biglietto del museo, gratuito per bambini e per i possessori della Carta Milzetti.

Venerdì 25 ottobre

MIRABILI RELAZIONI

Ore 17.00

Cincinnato Baruzzi, l’Antico e l’eredità di Antonio Canova conferenza di Antonella Mampieri

Palazzo Milzetti ospita tre sculture in marmo di Cincinnato Baruzzi, scultore imolese la cui formazione e fortuna si svolgono tra Bologna e Roma. Allievo di Giacomo De Maria all’Accademia di Belle Arti di Bologna, Baruzzi soggiorna a lungo a Roma, prima con il sostegno di alcuni aristocratici della sua città, poi come vincitore dell’Alunnato romano, frequentando lo studio di Antonio Canova. Nel 1823, pochi mesi dopo la morte del grande scultore, Baruzzi viene scelto da Giovanni Battista Sartori Canova come direttore dello studio di via delle Colonnette. Inizia da questo momento la parabola di “allievo del Canova” che lo porterà a consolidare la sua fama e il suo successo, prima conquistando la cattedra di scultura all’Accademia di Bologna, poi divenendo uno degli scultori più affermati e richiesti del panorama internazionale.

Ingresso con il biglietto del Museo, gratuito per i possessori della Carta Milzetti.

Il museo di Palazzo Milzetti è aperto nei seguenti orari: da Lunedì a Sabato e festivi infrasettimanali: dalle 9.00 alle 18.30 (ultimo ingresso: 17.45). Domenica: dalle 13.30 alle 18.30 (ultimo ingresso: 17.45).

È possibile richiedere un’apertura straordinaria la domenica mattina, a partire dalle ore 9.00, per gruppi di almeno 15 persone, scrivendo anticipatamente all’indirizzo drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it

Si ricorda la possibilità di acquistare la Carta Milzetti (al costo di € 10,00 per il biglietto intero e di € 4,00 per quello ridotto), un abbonamento annuale che dà diritto all’ingresso gratuito al museo e a tutti gli eventi organizzati per un anno intero dalla data di sottoscrizione.

Il museo è inserito, assieme al MIC-Museo Internazionale delle Ceramiche e alla Pinacoteca Comunale di Faenza, nel circuito della FaenzaMuseiCard, una tessera che verrà consegnata gratuitamente al visitatore nel primo dei tre musei a fronte dell’acquisto di un biglietto intero, e che permetterà poi di ottenere uno sconto di 2,00 € sul biglietto di ingresso di ognuno dei due musei successivi. La Card ha una validità di tre giorni da quello di emissione.