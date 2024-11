E’ iniziata col botto la stagione ufficiale delle nuotatrici e dei nuotatori Master del Nuoto Sub Faenza. Domenica scorsa al 21° Trofeo De Akker in programma alla piscina comunale “Carmen Longo” presso lo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna i 18 atleti faentini hanno confermato il risultato eccezionale della manifestazione del 2023: il secondo posto di squadra su 30 società partecipanti per un ricco bottino composto da 12 medaglie d’oro, 12 d’argento e 7 di bronzo.

Dalia Rinaldi (categoria M30) ha fatto il bis di oro nei 50 dorso e negli 800 stile libero; Annamaria Chillemi (M45) ha vinto nei 50 farfalla e si è piazzata seconda nei 100 rana e nei 50 dorso; Veronica Molnar (M50) ha preso l’argento nei 100 rana e nei 50 dorso; Federica Sfogliaferri (M50) si è piazzata seconda nei 50 stile libero e terza nei 100 stile libero; Marta Laghi (M25) ha conquistato l’argento nei 100 rana e Claudia Emma Pasi (M40) è giunta terza nei 50 stile libero.

In campo maschile il mattatore è stato Stefano Schiumarini (M60) vincitore nei 50 rana, nei 100 dorso e nei 50 dorso; Luca Stroppa (M20) ha conquistato l’oro nei 50 rana e nei 50 farfalla, oltre all’argento nei 100 rana; Paolo Bertoni (M55) ha vinto nei 50 farfalla e si è piazzato terzo negli 800 stile libero; Stefano Tummarello (M30) ha battuto la concorrenza nei 50 rana ed è arrivato terzo nei 100 stile libero; Emanuele Galafroni (M25) è giunto primo negli 800 stile libero; Dylan Tozzi (M30) ha preso l’argento nei 50 stile libero e il bronzo nei 100 dorso; per Davide Ranieri (M20) argento nei 50 dorso e bronzo nei 50 farfalla; Nicolò Rinaldi (M30) ha acciuffato l’argento nei 50 dorso; Dario Montanari (M55) si è piazzato secondo nei 50 stile libero, come Davide Dragoni (M25) negli 800 stile libero; Andrea Forni (M40) ha preso la medaglia di bronzo nei 50 rana.

Ha battuto tutti la staffetta 4 per 50 misti (M160) composta da Emanuele Galafroni, Stefano Schiumarini, Paolo Bertoni, Nicolò Rinaldi; è giunta seconda la staffetta 4 per 50 stile libero (M120) formata da Dylan Tozzi, Andrea Forni, Emanuele Galafroni, Stefano Tummarello. Non ci sarà pausa per i Master del Nuoto Sub Faenza, poiché sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre saranno in gara allo Stadio del Nuoto per il 20° Trofeo Città di Riccione.

I più giovani atleti del Nuoto Sub Faenza delle categorie Esordienti A e Berano invece impegnati domenica scorsa a Pinarella di Cervia nella seconda parte del primo turno del Torneo Invernale, una settimana esatta dopo la prima parte, disputatasi nella stessa località. Il bilancio finale di questa manifestazione inquadra come soddisfacenti le prestazioni di tutti gli iscritti a questo primo meeting federale della stagione. Vanno segnalate nella categoria Esordienti B le ottime prestazioni di Emma Alpi, vincitrice nei 50 farfalla e nei 100 misti oltre che seconda nei 50 dorso, mentre Elena Coveri può fregiarsi dei secondi posti nei 50 rana, nei 50 stile libero, nei 100 stile libero e del terzo nei 100 misti. In campo maschile hanno brillato tre Esordienti A: Tommaso Alberelli primo nei 200 misti e terzo nei 100 rana, Federico Cacciari secondo nei 100 farfalla, Edoardo Ragazzini terzo nei 200 misti. L’auspicio degli allenatori Nicolò Nonni e Marco Mastrapasqua è di portare diversi ragazzi alle gare di finale della Coppa di Natale del Torneo Invernale in programma sabato 22 dicembre alla piscina Campedelli di Carpi, ma per saperlo occorre attendere i risultati di “accumulo” degli altri concentramenti dell’Emilia-Romagna.

Nel settore della pallanuoto giovanile la scorsa domenica ha segnato l’esordio della squadra Under 17 che ha ricevuto Bondeno nella 1^ giornata della 1^ fase del Campionato regionale Uisp: il risultato di 51 a 1 per i faentini ha evidenziato il desiderio di volere essere concentrati sull’obiettivo, non di umiliare gli avversari i quali, per contro, hanno perso la concentrazione quasi subito, abbandonandosi allo scoramento. Il prossimo incontro vedrà i ragazzi allenati da Piero Calderoni affrontare in trasferta la Waterpolo Forlì sabato 14 dicembre alle 18.30.

I Ragazzi Under 14 erano in trasferta sabato per affrontare la Polisportiva Comunale Riccione in un incontro valido per la 2^ giornata del Girone C nella 1^ fase di qualificazione del Campionato regionale Fin di categoria e sono tornati con un successo rotondo per 17 a 12 che ha fatto la gioia di coach Sasha Bandini. La 3^ giornata vedrà i faentini in casa alle prese con la Rari Nantes Romagna Forlì domenica 8 dicembre alle 10.

I bambini dell’Acquagoal hanno ricevuto sabato scorso la Rari Nantes Bologna per una partita amichevole, che li ha visti prevalere nettamente all’insegna dello “spirito olimpico”, tanto più al termine padroni di casa e ospiti si sono ritrovati insieme per la merenda. I piccoli pallanuotisti di Giulia Bonoli dovrebbero essere impegnati in una gara amichevole a Modena sabato 7 dicembre.