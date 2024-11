Cd e tour per i Santa Balera: la musica diventa promozione turistica per Faenza e la Romagna

Arriva il disco dei Santa Balera, il gruppo musicale della generazione Z del Liscio, con molti musicisti faentini. Il cd verrà promosso durante le prossime date del tour della band. In tour per la promozione dell’album sono anche i Fratelli & Margherita, ad aprire i concerti di Cisco. Il tutto mentre le apparizioni musicali in tv, che si sono susseguite nell’ultimo periodo da parte di diversi faentini come John Calzolari, Sara Ghinassi e le Emisurela, stanno sempre di più ottenendo l’apprezzamento del pubblico.