Dopo il grande successo dei primi due open day di novembre e dicembre 2022, con un’affluenza di centinaia di persone (che ha reso necessarie doppie presentazioni e visite agli ambienti ripetute ben tre volte), ecco l’ultimo appuntamento di orientamento scolastico e presentazione dei vari piani di studio in cui si articola il percorso didattico dell’istituto.

Sabato 14 gennaio, dalle ore 15 alle 18, per la sezione ITI

e domenica 15 gennaio, dalle ore 9.30 alle 12.30, per la sezione IPSIA

l’Itip «Luigi Bucci» accoglierà famiglie, ragazze e ragazzi del territorio per la visita all’istituto. Accompagnati dal personale docente e dagli studenti in corso, sarà possibile visitare tutti i laboratori e soddisfare ogni curiosità di ragazzi e genitori su quello che la nostra scuola può offrire loro.

LA SEZIONE TECNICA ITIS (via Camangi 19), dopo aver illustrato il biennio propedeutico, presenterà i diplomi di Perito in:

Informatica e Telecomunicazioni

Elettrotecnica ed Elettronica

Meccanica, Meccatronica ed Energia

Questi percorsi consentono di esercitare la libera professione, trovare occupazione come impiegato tecnico sia nel settore pubblico che privato, avere accesso ai percorsi post diploma IFTS regionali e ITS nazionali oltre a poter proseguire gli studi in qualsiasi Facoltà universitaria.

LA SEZIONE PROFESSIONALE IPSIA (via San Giovanni Battista 13) illustrerà invece il piano di studi relativo al

Diploma in Manutenzione ed Assistenza tecnica

Questo titolo di studio permette di trovare rapidamente un’occupazione coerente col percorso di studi, promuovere e gestire una propria impresa artigiana, avere accesso ai percorsi post diploma IFTS regionali e ITS nazionali oltre a poter proseguire gli studi in qualsiasi Facoltà universitaria.

NEL CASO NON POTESTE INTERVENIRE…

In caso di impossibilità a partecipare all’OPEN DAY dell’1 dicembre, è possibile fissare un appuntamento con la scuola scrivendo a orientamento@itipfaenza.edu.it ed uno dei nostri docenti farà da accompagnatore durante la visita rispondendo a ogni domanda.

Per ulteriori informazioni: www.itipfaenza.edu.it

I PROGETTI SEGUITI DAGLI STUDENTI DELL’ITIP BUCCI

PCTO: Percorsi per le Competenze Traversali e l’Orientamento (ex «alternanza scuola-lavoro»)

STAGE ESTIVI in azienda

SHELL ECO-MARATHON per autoveicoli a basso consumo

PROGETTO VAP per vetture a pedali

PROGETTO ENERGIA dedicato ad energie innovative ecosostenibili

E ANCORA: ECDL, Certificazioni Cambridge, Erasmus+, Borse di studio e molto altro

FORMAZIONE UNIVERSITARIA O LAVORARE SUBITO?

LA RISPOSTA MIGLIORE È SEMPRE ITIP BUCCI…

Se vostra figlia o vostro figlio sognano un futuro da ingegnere progettista in prestigiose realtà nazionali ed estere è certamente necessaria la formazione universitaria. Tuttavia, è bene sapere che, in questo caso, la preparazione di base fornita da un Istituto Tecnico come ITIP Bucci è fondamentale a formare quelle capacità che poi l’Università potrà affinare e specializzare.

Se invece si è interessati ad un rapido inserimento lavorativo POST DIPLOMA, ITIP Bucci è una delle migliori scelte che un ragazzo possa fare in Romagna. Se si prendono infatti in esame le statistiche EDUSCOPIO 2022 di Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it) si scopre che:

I DIPLOMATI ITIP BUCCI IN AMBITO TECNICO-TECNOLOGICO (ITIS)

Attendono in media solamente 130 giorni dal diploma prima di ricevere un’offerta di lavoro.

L’indice di occupazione dei nostri diplomati è del 72% .

La distanza media casa/luogo di lavoro è di 7 km.

Il 51.7% dei nostri diplomati trova un’occupazione completamente coerente col proprio titolo di studi mentre un’ulteriore 5.1% svolge professioni coerenti anche ad altri titoli di studio tecnici.

Entro due anni dal diploma il 4.5% dei diplomati all’ITIP Bucci ottiene un contratto di lavoro permanente a tempo indeterminato; un ulteriore 65.8% ottiene un contratto di lavoro permanente di Apprendistato.

I DIPLOMATI ITIP BUCCI IN AMBITO PROFESSIONALE – INDUSTRIA E ARTIGIANATO (IPSIA)

Hanno il più alto tasso di occupabilità e la percentuale più alta di occupazioni lavorative coerenti col titolo di studio di tutte le altre scuole simili in provincia e oltre.

Trascorrono in media solamente 54 giorni dal diploma prima che uno dei nostri ragazzi riceva un’offerta di lavoro.

L’indice di occupazione dei nostri diplomati è dell’ 85% .

La distanza media casa/luogo di lavoro è di 2 km.

Il 64.3% dei nostri diplomati trova un’occupazione completamente coerente col proprio titolo di studi.

Entro due anni dal diploma il 17.6% dei diplomati all’ITIP Bucci ottiene un contratto di lavoro permanente a tempo indeterminato; un ulteriore 57.4% ottiene un contratto di lavoro permanente di Apprendistato.

DAL 9 AL 30 GENNAIO È POSSIBILE FARE L’ISCRIZIONE ON LINE

Si comunica che da lunedì 09 gennaio a lunedì 30 gennaio 2023 è possibile fare l’iscrizione on line tramite il sito www.iscrizioni.istruzione.it disponendo del codice fiscale dello studente e dei genitori. Ribadendo che si ha l’obbligo di effettuare l’iscrizione on line, in caso di difficoltà ad operare in autonomia la Segreteria dell’ITIP Bucci è a disposizione in tale periodo, dal lunedì al sabato con orario 8.00/9.00 e 11.00/12.30 a prestare assistenza.