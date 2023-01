E’ in programma nei mesi di febbraio-marzo la nuova edizione del Corso gratuito di formazione per Assistenti famigliari.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Cooperativa Librazione, intende rispondere in modo adeguato ai bisogni delle persone fragili e delle loro famiglie, fornendo l’opportunità formativa e strumenti di informazione e orientamento a tutti coloro che vogliono acquisire competenze riguardanti le metodologie e le tecniche per assistere persone fragili, anziani e disabili.

E’ possibile iscriversi al corso fino al 30 gennaio 2023. Il corso, che durerà circa due mesi, è gratuito e prevede un numero massimo di 15 partecipanti, selezionati attraverso un colloquio o un test.

A conclusione del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione conforme a tutti i distretti regionali come riconoscimento delle conoscenze del lavoro di cura rivolto agli anziani, ai disabili e alle loro famiglie. L’attestato dà diritto all’iscrizione alla banca dati già esistente dello “Sportello Sociale della non autosufficienza”, a disposizione dei cittadini interessati.

Requisiti per partecipare al corso: buona comprensione della lingua italiana parlata e scritta, conoscenze informatiche di base, disponibilità di smartphone tablet o PC, residenza o domicilio nei Comuni di Cervia, Ravenna e Russi con precedenza ai residenti o domiciliati a Cervia, per i cittadini stranieri documenti regolari.

L’assessore al Welfare Bianca Maria Manzi: “L’Amministrazione comunale è impegnata da anni a supportare e sviluppare un modello di assistenza domiciliare per formare chi si occupa della cura di anziani e disabili. Questo perché siamo consapevoli che molte famiglie necessitano di un aiuto in casa e riteniamo che sia fondamentale potenziare le prestazioni sociosanitarie e fornire gli strumenti utili a migliorare le competenze di chi vuole occuparsi o già si occupa di assistenza domiciliare”.