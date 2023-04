L’approccio multidisciplinare in oncologia è la modalità corrente per il corretto “decision making” sui singoli pazienti. Tuttavia non basta solo condividere le decisioni ma anche avere un elevato livello di competenze specifiche nella patologia oncologica. La continua formazione del gruppo multidisciplinare e il confronto con i principali gruppi a livello nazionale e internazionale è garanzia di eccellenza dei professionisti e delle decisioni prese per i singoli pazienti. Per questo i tre eventi via web che si svolgeranno il 27 aprile, 4 e 18 maggio sono una importante occasione di confronto tra l’oncologia di Ravenna e il gruppo multidisciplinare della patologia polmonare di Ravenna con i colleghi dell’Università del Colorado USA.

Una occasione di confronto su diversi tipi di casi clinici in diversi stadi di malattia polmonare che permetterà di migliorare i nostri trattamenti ma soprattutto che rende testimonianza dell’elevato livello assistenziale e di ricerca dell’oncologia di Ravenna in questo settore.

Un evento “over seas” che pone l’oncologia di Ravenna, diretta dal dott. Stefano Tamberi, in collegamento con i principali centri di riferimento mondiali. L’evento è stato organizzato dalla dott.ssa Bennati Chiara responsabile del gruppo multidisciplinare della patologia toracica e dal Dott.Manolo D’Arcangelo responsabile della unità di studi di fase I dell’oncologia di Ravenna. Tutto questo non sarebbe possibile senza il contributo del grande gruppo di patologia oncologica polmonare e dei suoi componenti (dott.ssa Minguzzi Maria Teresa, dott. Mattia Gentilini, dott.ssa Silvia Lo Monaco, Radiologia Ravenna; dott.ssa Simona Eleuteri Radiologia Faenza ; dott Nazario Teodorani Radioterapia IRST Ravenna; dott.ssa Desideria Argnani e dott Guido Caroli Chirurgia Toracica; dott. Christistian Gurioli e dott.ssa Martina Marchi Pneumologia; dott.ssa Sofia Noisser e dott Luca Saragoni, Anatomia patologica.