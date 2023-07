Il Centro Sociale Autogestito Spartaco organizza un incontro divulgativo dalle 18:00 di venerdì 14 luglio 2023 alla Rocca Brancaleone con Paolo Pileri, Daniele Bricca ed Ecologia Politica Network a proposito delle cause ecologiche dell’alluvione e delle responsabilità politiche ad esse collegate.

Gli interventi che si susseguiranno cercheranno di mettere in luce come le malagestione territoriale che ha condotto al distrastro non sia frutto dell’operato di cattivi amministratori ma di un intero sistema basato sullo sfruttamento delle risorse ambientali e su un modello di crescita capitalistica cieca ed irresponsabile.

Gli invitati sono, nell’ordine, un professore ordinario di Pianificazione Urbanistica al Politecnico di Milano da anni punto di riferimento in Italia per il dibattito attorno al consumo di suolo (Paolo Pileri), un ingegnere energetico da Roma impegnato nella ricerca sulle comunità energetiche (Daniele Bricca) e una rete di attivisti climatici attivi in Italia (Ecologia Politica Network). Gli interventi inizieranno alle 18:00 e a seguire ci sarà un concerto acustico di Alessio Lega e un live set di Stanislav Malaparte.

Il Centro Sociale Autogestito Spartaco è attivo dal 2002 in via Chiavica Romea 88 nella costruzione di spazi e immaginari politici alternativi; da alcuni mesi gli sforzi di Spartaco sono diretti alla sensibilizzazione circa sfruttamento ambientale, crisi climatica e ingiustizie climatiche.