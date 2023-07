La BCC premia i migliori studenti alla maturità nelle scuole di Lugo

Premiati i migliori studenti alla maturità del comprensorio di Lugo. Sono una novantina quest’anno i ragazzi che hanno raggiunto i 100 centesimi al termine dell’esame della quinta superiore nel distretto lughese. Una ventina in più dell’anno scorso, quando si arrivò a quota 70. Un’esame affrontato con alle spalle, poche settimane prima, l’alluvione. C’è chi è stato coinvolto direttamente, in maniera più o meno pesante, e chi si è preso una pausa dai libri per andare ad aiutare a spalare il fango o a spostare mobili. Tutti sono stati premiati nella mattinata di mercoledì al liceo Ricci-Curbastro durante una cerimonia organizzata dalla Banca Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, alla quale hanno partecipato le associazioni di categoria, le istituzioni scolastiche e il Comune di Lugo.