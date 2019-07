Il Collegio dei Geometri celebra i suoi 90 anni: “La rigenerazione urbana deve essere il futuro”

Il collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati compie 90 anni, un’importante traguardo per una professione che in questo periodo è stata sempre più al centro delle singole comunità. 90 anni celebrati a Ravenna con un convegno al Pala De André dedicato alle tematiche attuali della professione, dalla rigenerazione urbana alle buone pratiche estimative e immobiliari nelle compravendite di immobili. Un’occasione anche per consegnare le benemerenze a 35 geometri che negli ultimi anni hanno raggiunto i 30, 40, 50 e 60 anni di attività