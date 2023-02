Avvicendamento alla Caritas diocesana di Faenza-Modigliana. Dal 1° gennaio 2023 il vescovo Mario Toso ha nominato nuovo direttore don Emanuele Casadio, che succede a don Marco Ferrini in questo ruolo. Il decreto della nomina è stato firmato da monsignor Toso il 9 dicembre scorso. Il 13 ottobre 2021 don Emanuele Casadio era stato nominato vice direttore della Caritas diocesana di Faenza-Modigliana e ora quindi, si legge nel decreto, “ha maturato l’esperienza necessaria per lo svolgimento di questo delicato compito; volendo procedere all’avvicendamento del precedente direttore don Marco Ferrini i cui impegni pastorali non gli consentono più di dedicare il tempo necessario a tale ufficio”.

Emanuele Casadio, 34 anni, è cresciuto a Reda poi, conosciuta l’esperienza dell’Omg, è stato nelle missioni peruviane prima di maturare l’intenzione di entrare in Seminario a Faenza, per svolgere gli studi di Teologia a Bologna dove ha avuto occasione di svolgere servizio presso la Casa della Carità di Corticella, in provincia di Bologna. È stato ordinato sacerdote il 4 settembre 2021. Attualmente sta svolgendo servizio nella parrocchia di Russi.

Fra gli obiettivi della Caritas diocesana di Faenza-Modigliana per i prossimi anni, il più importante, senza dubbio, è la realizzazione di un emporio per le persone in difficoltà, sull’esempio di quanto realizzato a Ravenna.