L’Unione della Romagna Faentina comunica modifiche alla viabilità ordinaria a Faenza per la realizzazione di 2 posteggi riservati ai veicoli in uso alle persone invalide in:

• Via Corelli: un posteggio all’interno del parcheggio posto sul retro di “Villa Stacchini”, l’ultimo sulla destra a fianco dell’uscita;

• Corso Europa: un posteggio tra il civico 72 e il civico 74,

e un parcheggio riservato a ciclomotori e motocicli in:

• Viale Veneto: realizzazione di alcuni posteggi posti sul fronte via del civico 2/10, in sostituzione del posteggio per auto.