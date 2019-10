Novità sulle aste immobiliari

Novità, a partire da gennaio, per partecipare alle aste immobiliari. Le offerte al Tribunale potranno essere presentate, infatti, solo in via telematica e sarà necessario munirsi di firma digitale e PEC. Si è svolto nei giorni scorsi un importante convegno organizzato dall’Associazione Notai per le Esecuzioni Immobiliari (ASNES) – in collaborazione con il Consiglio Notarile di Ravenna, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna, l’Associazione per le Associazioni dei professionisti delegati e l’AINC.