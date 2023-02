Dopo l’ottimo successo dell’appuntamento inaugurale, prosegue la rassegna di incontri musicali “Armonie” 2023 presso la ex Chiesa di Santa Maria della Misericordia promossa dal Comune di Castel Bolognese in collaborazione con La Corelli e l’Associazione Pro Loco.

Domenica 12 febbraio alle ore 18.00 sarà la volta dell’originale concerto di carnevale rivolto in particolare al pubblico dei più piccoli. In programma “Il carnevale degli animali”, l’opera di C. Saint Saens che traduce in note il verso degli animali. Nello zoo musico-teatrale si riconosceranno il leone, i galli e le galline, l’elefante e tanti altri animali presentati in modo umoristico. Molto divertente, soprattutto per i piccoli presenti in sala, sarà la performance dell’attore Marco Montanari, accompagnato dal piccolo ensemble orchestrale de “La Corelli”, in cui ogni strumento assume le sembianze di un animale differente.

I bambini sono invitati a presentarsi in maschera.

Al termine della rappresentazione, sarà presente in degustazione Tenuta Masselina di Castel Bolognese che proporrà le proprie eccellenze vinicole.

L’ingresso ad ogni spettacolo e le degustazioni dei vini sono gratuiti. Nella sala delle degustazioni, allestimento di Vedute di Castel Bolognese del pittore Luciano Bacchilega.

Per eventuali ulteriori informazioni: Servizio Cultura Castel Bolognese: tel. 0546 655836