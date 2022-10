“Non ci sono turni massacranti in Start Romagna o carenza di personale”

È arrivata finalmente in consiglio comunale a Ravenna la risposta dell’amministrazione bizantina in merito alle criticità affrontate nei mesi scorsi da Start Romagna, quando i sindacati hanno rivolto dure accuse alla compagnia, la quale ha sua volta era già intervenuta. Si tratta di frizioni esplose fra aprile e maggio, che avevano portato prima ad uno sciopero in primavera, poi al tentativo di organizzare un’altra protesta in estate, durante il Jova Beach Party, quando dovette intervenire la Prefettura per assicurare il servizio di trasporto pubblico.