Nella giornata di venerdì 7 luglio 2023, si è riunito il primo consiglio di Amministrazione della Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna, organo molto importante della neo Istituzione Statale. Fanno parte del consiglio di amministrazione: il presidente Ing. Ernesto Giuseppe Alfieri, la direttrice prof.ssa Paola Babini, il prof.re Daniele Torcellini in qualità di docente interno, l’avvocato Eleonora Zanolli come rappresentante del MUR e la sig.ra Giulia Petronio in rappresentanza della consulta degli studenti. Le sessioni del Consiglio di Amministrazione vedono la partecipazione costante di Laura Merella, direttrice amministrativa ad interim per l’Accademia e il Conservatorio G.Verdi di Ravenna.

“Da venerdì l’Istituzione ha completato l’iter dei passaggi fondamentali per il buon funzionamento, lo sviluppo e la crescita della Istituzione ravennate, storicizzata da otre 200 anni di storia. L’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna può da ora segnare una nuova partenza. In particolare gli obiettivi del Consiglio di Amministrazione sono rivolti a favorire lo sviluppo delle pratiche culturali e creative finalizzate al mosaico alle nuove tecnologie e non solo. I punti trattati riguardano l’implementazione della offerta formativa, il conseguimento degli obiettivi inerenti all’internazionalizzazione dell’Istituto, la valorizzazione e recupero del suo patrimonio storico artistico. Si propongono strategie mirate a incentivare accordi non solo con le imprese ma anche con istituzioni pubbliche e private, congiunte a un’adeguata attività di divulgazione ed espositiva, quale momento culturale essenziale di ricerca, didattica e produzione”.

Inoltre si evince il forte interesse a favorire l’occupazionale dei laureandi attraverso l’interazione diretta con le industrie del territorio e nazionali sia pubbliche che private. È desiderio di tutti condividere questo immenso patrimonio di saperi e creatività sostenendo al meglio gli iscritti fornendo strumenti adeguati per futuri mestieri creativi e artistici.