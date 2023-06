Venerdì scorso ENI ha ospitato sulla piattaforma Garibaldi C del distretto di Marina di Ravenna un gruppo di studenti della laurea magistrale internazionale in offshore engineering, accompagnati dai professori Renata Archetti e Nicholas Fantuzzi. La laurea è attiva da cinque anni al campus di Ravenna dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna.

I tecnici di ENI hanno mostrato agli studenti il processo di estrazione del gas naturale dal mare Adriatico.

La piattaforma Garibaldi C è infatti la piattaforma madre del campo Amelia Garibaldi operativa da diversi decenni al largo della costa.

I ragazzi sono stati contenti per questa esperienza che è parte del loro percorso formativo; il master prevede visite e scambi con i principali attori nel settore dell’ingegneria del mare oltre che un consistente monte ore in stage. Gli studenti sono al termine del loro percorso formativo, pronti a proporsi al mondo del lavoro come i loro colleghi degli anni precedenti, tutti attualmente impiegati in società che operano nei settori dell’oil&gas e dell’economia blu in Europa, con apprezzamento e successo.