“Da tempo auspicavamo che si facesse luce sui responsabili degli inqualificabili atti vandalici ai danni di sindacati e istituzioni a Bologna e in tutta la regione. Valuteremo tutte le azioni da intraprendere.

Finalmente sono stati individuati alcuni dei responsabili dei gravi atti di vandalismo e intimidazione che hanno causato preoccupazione tra le lavoratrici, i lavoratori, le pensionate e i pensionati che in grandissima maggioranza si sono vaccinati come atto di responsabilità nella gestione della pandemia. La nostra condanna nei confronti di questa violenza scatenatasi contro presidi democratici e, in definitiva, contro lo stesso movimento dei lavoratori, è sempre stata ferma, convinti che le differenze di opinioni debbano essere affrontate con il dialogo e il rispetto reciproco. In seguito all’indagine della Digos, stiamo quindi valutando le azioni da intraprendere a tutela della libertà e dei diritti.”

Massimo Bussandri, segretario generale CGIL Emilia-Romagna

Michele Bulgarelli, segretario Camera del Lavoro di Bologna