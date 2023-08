Grave incidente questa notte verso le 2,45, un 27enne in sella ad una Ducati ha tirato dritto nella rotonda dei Pinaroli.

Il motociclista veniva da Marina di Ravenna sulla via Trieste parallela al lungomare, giunto in prossimità della “solita” rotonda, a causa della forte velocità invece di girare a destra verso Ravenna tirava dritto e volava con la moto oltre la rotonda stessa.

Allertato il 118 che ha mandato un’ambulanza ed un’auto medicalizzata da Ravenna ma visti i traumi riportati dal motociclista, è stato chiamato l’elibologna per il ricovero al Bufalini, l’elicottero è atterrato al vicino parcheggio scambiatore intorno alle 3.10, sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Ravenna